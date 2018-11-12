В рядах оккупантов РФ "200-е" и "300-е": ВСУ уверенно отбили провокации боевиков на оккупированном Донбассе

12.11.2018 11:49

Вчера, 11 ноября, ситуация в районе проведения Операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

За прошедшие сутки, 11 ноября, боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA". По данным штаба ООС, применение запрещенного минскими соглашениями оружия зафиксировано не было. Сепаратисты атаковали оборонительные укрепления ВСУ в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольное, Луганское Тарамчук и Водяное.

Известно, что российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, в ходе провокаций противника ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Разведка сообщает, что двое боевиков были уничтожены, еще двое получили ранения. Напомним, накануне "выборов" оккупанты РФ разожгли обстановку на Донбассе мощными атаками сразу в семи районах. Ранее двое бойцов ВСУ погибли, сдерживая прорыв опасной ДРГ пророссийских боевиков на Светлодарской дуге.



Источник: www.dialog.ua