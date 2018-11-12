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Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
Террористы завезли на "избирательные участки" мешки с овощами, которые по дешевке после "голосования" могли купить "избиратели".
Опубликованные в Facebook кадры журналистом Денисом Казанским вызвали в соцсети резонанс. Люди писали, что в этом вся суть оккупированного Донбасса. Большинство жителей так и не поняли, до какого ужаса они скатились за эти годы, передает "Диалог.UA". "По данным экзит-поллов на эту минуту в "ДНР" лидирует картошка, а в "ЛНР" капуста. На втором месте идут морковка и лук соответственно", – едко подколол Казанский фейковые "выборы" террористов.
"А почему приманка не прямо в кабинках для голосования? Поставил галочку - выкатился кочан капусты", "В 14-м также было", "Жесть", - комментируют опубликованные фото. Ранее житель Донецка заявил, что проще взорвать главарей боевиков, чем устраивать на Донбассе такой цирк. Также луганчанин объяснил, почему отказался идти на "голосование" 11 ноября.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, Луганск, ДНР, ЛНР
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