- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
"Выборы" "Л/ДНР" грозят России новыми санкциям: глава МИД Литвы призывает наказать "организатора этого фарса"
Власти России как организаторы псевдовыборов в "Л/ДНР" на Донбассе должны понести наказание в виде новых экономических санкций. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил ввести санкции против организаторов так называемых "выборов" на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
"В то время как мир чтит память жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать ситуацию в Восточной Украине: незаконные "выборы" в "Донецкой и Луганской народных республиках" на территории Украины еще одно нарушение минских соглашений и международного права.
Против организаторов этого фарса должны ввести санкции", – сообщил политик в своем Twitter. Кроме того, проведение "выборов" вызвало волну негодования и у министерства иностранных дел Литвы, где еще раз обозначили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Напомним, Меркель и Макрон строго осудили "выборы" в "Л/ДНР", срежиссированные Россией.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, Литва, санкции, ДНР, ЛНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- Сепаратистские выборы на Донбассе приведут к новым санкциям
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- Стало известно при каких условиях возможны выборы на Донбассе
- В ближайшее время голосования за "особый статус" Донбасса не будет - Порошенко
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях