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Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
13.11.2018 23:21
Через некоторые временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В тот же день во время 20‑минутного мониторинга в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское, по наблюдениям Миссии, пассажиро-транспортный поток не был зафиксирован ни в одном их направлений».
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, пункт пропуска
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