Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение

13.11.2018 23:21

Через некоторые временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В тот же день во время 20‑минутного мониторинга в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское, по наблюдениям Миссии, пассажиро-транспортный поток не был зафиксирован ни в одном их направлений».