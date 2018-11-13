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Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери

13.11.2018 09:31
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Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о попытках российско-террористических войск разжечь ситуацию на оккупированном Донбассе.

В течение минувших суток 12 ноября ситуация в районе ведения боевых действий на Донбассе была полностью контролируемой Объединенными силами, передает "Диалог.UA".

Однако пророссийские боевики 9 раз открывали провокационный огонь по позициям украинских войск. Также противник дважды применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Зафиксировано, что незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.

Известно, что в ходе боевых действий один защитник Украины получил легкое ранение.

Согласно данным разведки, один из российских оккупантов был уничтожен, еще двое ранены.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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