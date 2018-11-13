«Это абсент». В Донецке из-под крана течет зеленая вода

13.11.2018 08:03

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают, что в Петровском районе города из крана течет вода зеленого цвета.

В одном из сообществ в соцсети появились фото зеленой жидкости, передает donpress.com.

Такая вода, в частности появилась в районе Жилплощадка.

«Вода с крана, Жилплощадка 12.11.18», — пишет местный житель, который и опубиковал фото.

В комментарии к посту дончане предполагают, что это может быть вода из системы отопления, однако, автор фото опровергает подобное предположение:

«Такое впечатления, что проводят опыты. В каких еще условиях мы сможем выжить».

В ответ на это комментаторы пошутили, что из крана льется «абсент» и «тархун».

«У нас такая в батареях была», — пишут дончане.

«Моющее средство с крана бежит», — добавил другой автор.

«Не замерзайку залили», — шутят местные жители.