Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла

13.11.2018 10:49

В Сети были опубликованы фотографии с места ДТП в Мариуполе с участием внедорожника военнослужащих полка "Азов" и городского трамвая.

В воскресенье, 11 ноября, трамвай и внедорожник военных попали в дорожно-транспортное происшествие в Мариуполе, передает "Диалог.UA", ссылаясь на MRPL.CITY.

Данная авария произошла приблизительно в 13:20 в Левобережном районе. Согласно показаниям очевидцев, во время поворота с улицы Гугеля на улицу Азовстальскую трамвай маршрута № 6 с бортовым номером 984 врезался в машину военнослужащих ВСУ.

Примечательно, что на пострадавшей машине находился логотип полка "Азов". Так, роковое столкновение привело к повреждениям автомобиля и трамвая, о чем свидетельствуют кадры.