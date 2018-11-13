На "выборах" в "ДНР" голосовали Захарченко и Кобзон

13.11.2018 13:47

Патриотический угар "рус**ого мира" на фоне выборов на оккупированной части Донбасса достиг нового антиукраинского апогея. Известный российский писатель и политолог Александр Проханов заявил, что "Л/ДНР" победили на Донбассе, так как на прошедших "выборах" там незримо голосовали Захарченко и Кобзон.

Цитату обезумевшего Проханова на своей странице в социальной сети опубликовал известный журналист Денис Казанский, поражаясь очередному маразму россиян. В беседе с журналистом "Комсомольской правды" он рассказал, как видел голосование Захарченко на минувших "выборах". "Я мысленно вижу, как Захарченко, чуть прихрамывая на свою раненую ногу, в камуфляже, с одухотворенным прекрасным лицом подходит к урне и опускает туда бюллетень - за Донбасс, за Новороссию, за русское восстание", - заявил он. Более того, Проханов искренне верит в так называемое "русское восстание" Донбасса, призывая из спокойной и сытой Москвы население захваченного региона продолжать воевать против Украины. "Лучший комментарий по выборам в ОРДЛО", - комментирует заявление сам Казанский.