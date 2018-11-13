Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, под каким давлением люди шли на «выборы»

13.11.2018 15:50

Жители временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины вынуждены были идти на выборы, объявленные оккупационными «властями ДНР и ЛНР» под давлением. На выборах присутствовали автоматчики.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в Оперативном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «11 ноября в неподконтрольном правительству Донецке команда Миссии зафиксировала небольшое увеличение присутствия членов вооруженных формирований в некоторых частях центра города.

Наблюдатели видели здания с табличками, на которых было написано «избирательные участки»; снаружи большинства таких зданий стояли 2–4 человека в полном боевом снаряжении и с автоматами.

Поблизости наблюдатели видели прилавки, похожих на те, которые используются на рынках. По наблюдениям Миссии, на протяжении некоторого периода времени не работали сети мобильной связи (Vodafone и «Феникс»).

В неподконтрольных правительству районах в обеих областях во время разговора с наблюдателями мирные жители по отдельности делились своими переживаниями по поводу того, что люди чувствовали, что они вынуждены «голосовать», так как в противном случае могут столкнутся с задержками с выплатой заработной платы или предоставлением услуг по здравоохранению в неподконтрольных правительству районах».