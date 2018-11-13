Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»

13.11.2018 19:21

Прокуратура Луганской области заявляет, что установила лиц, причастных к организации, финансированию и участию в «выборах» группировки «ЛНР».

По факту незаконного голосования открыты уголовные производства, передает пресс-служба ведомства, передают novosti.dn.ua.

В ведомстве отметили, что «выборы» являются одной из составляющих российской агрессии на Донбассе.

В отношении причастных к ним лиц открыты производства по ч.1 ст.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы) УК Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

«Сейчас следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве "кандидатов" на должности в псевдогосударственных образованиях "ЛНР", а также представителей иностранных государств, входивших в состав наблюдателей», — говорится в сообщении.

Одним из наблюдателей на «выборах» группировки «ЛНР» был член венгерской партии «Йоббик», представитель областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаш Шама, сообщил посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

11 ноября на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей прошли «выборы» глав и «депутатов» группировок «ДНР/ЛНР». По факту проведения незаконного голосования в СБУ будут открыты новые производства.