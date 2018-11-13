Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"

13.11.2018 10:09

Новый "премьер-министр" фейковой республики "ДНР" Александр Ананченко, назначенный кураторами России, будет иметь всю реальную власть в регионе.

"Премьер-министром" псевдореспублики "ДНР" был назначен Александра Ананченко по приказу кураторов России через главаря Дениса Пушилина, передает "Диалог.UA".

Таким образом, по итогам так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Донецкой области реальная власть перейдет из рук главаря боевиков. СМИ боевиков пишут, что отныне только одна компания "Внешторгсервис", принадлежавшая Захарченко, будет заниматься всеми импортными и экспортными поставками в "республике".

Подчеркивается, что сам Пушилин вообще ничем управлять не будет, так как реальную власть и контроль над финансами получит новый "премьер-министр" "ДНР" Александр Ананченко, назначенный по указанию кураторов из Кремля. Известно, что Ананченко работал в одной из крупных российских корпораций по добыче природных ресурсов в Сибири с офисом в Москве.