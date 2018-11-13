- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
- "Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин16:51
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины16:29
- На КПВВ «Марьинка» обнаружена артиллерийская мина16:11
Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"
Новый "премьер-министр" фейковой республики "ДНР" Александр Ананченко, назначенный кураторами России, будет иметь всю реальную власть в регионе.
"Премьер-министром" псевдореспублики "ДНР" был назначен Александра Ананченко по приказу кураторов России через главаря Дениса Пушилина, передает "Диалог.UA".
Таким образом, по итогам так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Донецкой области реальная власть перейдет из рук главаря боевиков. СМИ боевиков пишут, что отныне только одна компания "Внешторгсервис", принадлежавшая Захарченко, будет заниматься всеми импортными и экспортными поставками в "республике".
Подчеркивается, что сам Пушилин вообще ничем управлять не будет, так как реальную власть и контроль над финансами получит новый "премьер-министр" "ДНР" Александр Ананченко, назначенный по указанию кураторов из Кремля. Известно, что Ананченко работал в одной из крупных российских корпораций по добыче природных ресурсов в Сибири с офисом в Москве.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, ДНР, боевики, Пушилин, Захарченко, куратор
- Наблюдатели СММ ОБСЕ развенчали миф о количестве народа на похоронах Захарченко
- РосТВ громко опозорилось фейком об "украинском следе" убийства Захарченко: Москва прокололась на глупой ошибке. ВИДЕО
- Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко
- Кулак сформирован: главарь "ДНР" напуган наступлением ВСУ на Донбассе сразу с трех направлений
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"
- У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
- "Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин16:51
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины16:29
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник21:59
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- В Украине прекращает свою деятельность еще один банк20:18
- Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО19:50
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- ""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно18:50
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс