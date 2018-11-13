- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
- "Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин16:51
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины16:29
- На КПВВ «Марьинка» обнаружена артиллерийская мина16:11
Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины
В Донецкой области задержан гражданин, который вез с подконтрольной боевикам территории номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передают novosti.dn.ua.
Мужчина направлялся на контролируемую властями часть области через КПВВ «Новотроицкое». Во время осмотра его транспортного средства военнослужащие Донецкого погранотряда обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины.
Мужчину и номерные пломбы ЦИК передано сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.
11 ноября на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей прошли «выборы» глав и «депутатов» группировок «ДНР/ЛНР». По факту проведения незаконного голосования в СБУ будут открыты новые производства.
Студентов и сотрудников «бюджетных» организаций и учреждений принудили голосовать на «выборах ДНР», о чем стало известно СММ ОБСЕ и ряду СМИ. В случае отказа участвовать в «выборах» люди могли столкнуться с задержками в зарплатах и своевременным получением медицинской помощи.
Европейской Союз считает нелегитимными «выборы» в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса и не признает их результаты. «Выборы» сепаратистов на Донбассе также осудила Великобритания, которая призвала Россию выполнять Минские договоренности.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, СБУ, ЦИК, ОБСЕ, пломба, КПВВ, ГПСУ
- Военная миссия ОБСЕ прилетела в Донецк с "очень специфическим заданием" (ФОТО + ВИДЕО)
- В Донбассе СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков
- Украинская сторона требует назвать конкретную дату освобождения людей из застенков "ДНР и ЛНР"
- "Войны на Донбассе нет. Есть бессмысленная бойня! Альтернативы Украине нет!" - экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин вызвал резонанс в Сети новым политическим призывом
- Глава ЦИК ДНР: "После референдума Донецкая область не перестанет быть Украиной"
- США поддержали правительство Украины: "Происходящее на востоке страны - это терроризм"
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
- "Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин16:51
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины16:29
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник21:59
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- В Украине прекращает свою деятельность еще один банк20:18
- Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО19:50
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- ""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно18:50
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс