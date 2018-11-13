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Украина призвала Венгрию наказать члена «Йоббика» за участие в «выборах» в ОРДЛО

13.11.2018 12:51
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Украина призвала Венгрию наказать члена «Йоббика» за участие в «выборах» в ОРДЛО

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп призвала власти страны отреагировать на участие в так называемых «выборах» в ОРДЛО в качестве «наблюдателя» члена венгерской партии «Йоббик» Гергьо Тамаша Шаму.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Непоп уточнила, что Шаму является представителем областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы:

«Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине. Такие же действия отдельных „политиков“ заслуживают сурового осуждения и надлежащей реакции с тем, чтобы предотвратить их повторение».

Дипломат уточнила, что его поведение не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, но и глубоко аморально.



Теги: Донбасс, выборы, Венгрия, Совет Европы, посол, наказание, соцсети, ОРДЛО
 
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