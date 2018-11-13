В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост

13.11.2018 12:10

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты собираются поставить новый блокпост.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированного Донецка, боевики «ДНР» и российские оккупанты на «Бакинах» постоянно держат пост с вооруженными боевиками, однако, скоро намечено установить постоянный блокпост «будку и шлагбаум»:

«Бакины — мороженные солдаты с полосатыми палками… скоро будку поставят и шлагбаум...»