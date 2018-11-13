- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
- "Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин16:51
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины16:29
- На КПВВ «Марьинка» обнаружена артиллерийская мина16:11
В Горловке коммунальщиков возили от «участка» к «участку». ТВ снимали массовку на «выборах»
Во временно оккупированной Горловке работников коммунальных служб возили от одного «избирательного участка» к другому. Всё это снимало местное ТВ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области прошли «выборы» главаря «ДНР». Пропагандисты подконтрольные оккупационным «властям» снимали массовку, которую создавали всеми возможными способами.
Так, во временно оккупированной Горловке для создания «картинки» работников коммунальных служб целый день возили от одного участка к другому, а местный телеканал снимал происходящее:
«Вчера работники коммунальных предприятий на выборах до часу дня создавали массовку. Ездили между участками, притворялись избирателями. Это всё освещали 6й канал и сайт администрации Горловки. Вот такие вот выборы».
Теги: Донбасс, телевидение, Горловка, коммунальщики, избиратели, ДНР
- Ремонтные работы на водоводе Горловка-Торецк идут полным ходом
- Алан Бадоев ждет кулич из Донбасса
- Доказано: донбасские коммунальщики клали себе в карман деньги за погребение
- Задержаны "покушавшиеся" на телеканал в Донбассе
- "Україна має талант-2". Донецкий шахтер борется за миллион!
- В Горловке будет вещать украинское телевидение, - Бригинец
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
- "Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин16:51
- Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины16:29
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- В Ичне возле хранилищ обнаружили беспилотник21:59
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- В Украине прекращает свою деятельность еще один банк20:18
- Большое ЧП в центре Киева: авто ушло под землю. ВИДЕО19:50
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- ""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно18:50
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс