Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке

13.11.2018 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке

Во временно оккупированной Горловке в очередной раз заговорили о… консервации «Стирола», а работники заговорили о забастовке.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке после многократных громких обещаний «запустить» «Стирол», оккупационные «власти ДНР» решили… «законсервировать» «Стирол». Пока до апреля. Работники предприятия, которые уже несколько месяцев не видят зарплаты, заговорили о забастовке. Конечно, неизвестно, насколько реально провести эту забастовку, т.к. у оккупационных «властей» есть неопровержимый инструмент – автомат.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Ґорлівка Стирол: консервируют до апреля! Людей, которые посрывались с других мест работы и пришли на стирол, обманули третий раз. Зарплату уже долго не платят. Вата «шепчет» о забастовке с понедельника) думаю — просто бредит!»,
«Против автоматов не бастуют».



Теги: Донбасс, Горловка, забастовка, зарплата, Стирол, ДНР, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх