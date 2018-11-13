В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы

13.11.2018 11:12

Во временно оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в «выборах» главаря «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях сообщают, что оккупационные «власти ДНР» начали увольнения бюджетников, отказавшихся идти на «выборы». Перед выборами людей долго шантажировали, угрожая увольнениями.

Теперь некоторые из рискнувших проигнорировать угрозы, столкнулась с их воплощением – людей увольняют:

«Горловка Уже есть первые случаи увольнения бюджетников, отказавшихся идти на «выборы». Угрозы дырявых увольнять нелояльных, оказались не пустыми угрозами»,

«А конкретнее?»,

«Ответил в личку»,

«И удивительно и нет».