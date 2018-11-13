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Архив - Донецкая область

В районе Горловки вооруженные боевики «ДНР» обыскивают авто наблюдателей СМ ОБСЕ

13.11.2018 13:50
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В районе Горловки вооруженные боевики «ДНР» обыскивают авто наблюдателей СМ ОБСЕ

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированной Горловки обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ и задерживают из на блокпостах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе
«10 ноября на блокпосте, расположенном примерно в 7 км к северу от Горловки, член вооруженных формирований настаивал на осмотре багажников автомобилей Миссии, как условии для пропуска через блокпост. После осмотра патруль СММ пропустили через блокпост.
10 ноября на блокпосте возле н. п. Озеряновка вооруженный член вооруженных формирований сказал наблюдателям, что ему необходимо «разрешение» от его командования для того, чтобы разрешить патрулю Миссии продолжить движение. Через 20 минут патрулю СММ разрешили проехать».



Теги: Донбасс, Горловка, обыск, ОБСЕ, боевики
 
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