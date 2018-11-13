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«В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ

13.11.2018 17:28
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«В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ

Представители ОБСЕ поддержали инициативу Украины по проведению внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в связи с так называемыми «выборами» в ОРДЛО.

Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко, передает donpress.com.

По ее словам, представители Украины в ТКГ направили ОБСЕ и РФ официальное предложение о проведении внепланового заседания группы в связи с «выборами» на Донбассе, которые состоялись в воскресенье, 11 ноября.

«Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров, с участием Украины, РФ и ОБСЕ», — написала Геращенко.

По ее информации, представители СММ ОБСЕ уже ответили на предложение согласием и готовы в любой момент собрать заседание.

«То есть, две стороны ТКГ — Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ — молчит, никакого ответа, видимо, в угаре празднуют „результаты“ марионеточных выборов», — объяснила вице-спикер.



Теги: Украина, Донбасс, выборы, переговоры, ОБСЕ, Верховная Рада, ОРДЛО, РФ
 
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