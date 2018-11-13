"Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков

13.11.2018 11:49

"Народные избранники" в "республике" успевают не только заниматься политикой, но и "культурно просвещаться", что не остается без внимания общественности. Деятельность "депутатов" псевдореспублики сводится не только к заботе о "процветании" "ДНР" и "улучшению" условий жизни местных жителей.

Помимо регулярной "развлекаловки" с приглашенными "суперстарами", российское руководство устраивает разнообразные "культурные" мероприятия, которые должны духовно обогащать и развивать население ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

Так, блогер Залишенець Донецький не смог пройти мимо "исторического" события - открытия проекта "Оренбургский пуховой платок", куда набежали представители "элиты" в "ДНР". Посмотреть на пуховые платки в художественный музей "Арт-Донбасс" пришли и "народные избранники". "Мечта. Стать дыпутатом ДыНыРы и ходить на выставки пуховых платков. Вот это работа! На засидании дыпутатов не забудьте отчитаться о выполненной работе", - смеется блогер.