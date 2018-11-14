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Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта

14.11.2018 07:16
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Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта

На Донбассе в последние дни наблюдается странное затишье. В связи с "выборами" гибридная армия РФ практически прекратила провокации.

Последними новостями из зоны ООС поделились в штабе, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "ЛентаUA.net". 11 ноября в террористических "Л/ДНР" состоялся устроенный Кремлем спектакль с "выборами" главарей "республик". Естественно, выиграли на нем любимчики Москвы Денис Пушилин и Леонид Пасечник с фантастическими результатами и явкой. Данный "цирк" сопровождался настораживающей тишиной на Донбассе, который продолжается до сих пор.

Так, в штабе ООС за первую половину 13 ноября зафиксировали всего 4 провокации армии РФ. Еще месяц назад число было в десятки раз больше. Заметили резкую деэскалацию и пропагандисты России. "Отмазку" для этого придумали крайне нелепую. Согласно версии россиян, так "каратели" проявили уважение к "выборам".

Более того, пропагандисты заверили, что бойцы ООС даже якобы в нарушении приказа не обстреливали противника, чтобы эти "выборы" не сорвать. Важно отметить, что и Пушилин и Пасечник шли на "выборы" с месседжами о мире. Это породило много слухов о планах Кремля окончательно заморозить "конфликт". Учитывая затишье, данная версия видится вполне вероятной. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что ОБСЕ анонсировала эскалацию сразу после "выборов" главарей "Л/ДНР".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
 
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