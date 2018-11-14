- На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности 08:30
- Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта 07:16
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение23:21
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе17:09
Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта
На Донбассе в последние дни наблюдается странное затишье. В связи с "выборами" гибридная армия РФ практически прекратила провокации.
Последними новостями из зоны ООС поделились в штабе, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "ЛентаUA.net". 11 ноября в террористических "Л/ДНР" состоялся устроенный Кремлем спектакль с "выборами" главарей "республик". Естественно, выиграли на нем любимчики Москвы Денис Пушилин и Леонид Пасечник с фантастическими результатами и явкой. Данный "цирк" сопровождался настораживающей тишиной на Донбассе, который продолжается до сих пор.
Так, в штабе ООС за первую половину 13 ноября зафиксировали всего 4 провокации армии РФ. Еще месяц назад число было в десятки раз больше. Заметили резкую деэскалацию и пропагандисты России. "Отмазку" для этого придумали крайне нелепую. Согласно версии россиян, так "каратели" проявили уважение к "выборам".
Более того, пропагандисты заверили, что бойцы ООС даже якобы в нарушении приказа не обстреливали противника, чтобы эти "выборы" не сорвать. Важно отметить, что и Пушилин и Пасечник шли на "выборы" с месседжами о мире. Это породило много слухов о планах Кремля окончательно заморозить "конфликт". Учитывая затишье, данная версия видится вполне вероятной. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что ОБСЕ анонсировала эскалацию сразу после "выборов" главарей "Л/ДНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Жадібні донбаські терористи покарані своїм командуванням
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- Донбасский фронт: оккупанты ловят псевдодиверсантов и взрывают перемирие
- Подполковник ВДВ ВС РФ командует боевиками «ЛНР» на Донбассе (АУДИО, 18+)
- Что устроят боевики в России, когда вынуждены будут уйти с Донбасса
- На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности 08:30
- Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта 07:16
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение23:21
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"20:54
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»18:22
- «ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей17:52
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ17:28
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- Растаможка евроблях: кто остался в дураках09:00
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности 08:30
- «Был бы расстрел»: В России учитель угрожала ученикам за надпись «Путин-вор»08:15
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта 07:16
- Эксперт: у меня плохие новости для Зеленского07:10
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение23:21
- На Донбассе природный катаклизм вызвал серьезные осложнения для местных жителей. ВИДЕО22:31
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов
- «Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО