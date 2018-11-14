Блогер разоблачил позорное вранье боевиков "ДНР" о "высокой" явке на "выборы" - реальные данные соцопроса

14.11.2018 10:45

Как ни старались власти фейковой республики изобразить "торжество демократии", реалистичные данные о явках на участки жителей ОРДЛО намного красноречивее. В "республике" сочинили и представили космические данные о "выборах" в "ДНР", которые никак не совпадают с печальной реальностью.

Искусственная давка на участках оказалась провальной идеей, поскольку жители "республики" рассказали, как на самом деле происходил "избирательный процесс", передает "Диалог.UA".

Так, блогер Hochu domoy продемонстрировал результаты соцопроса, который проводил один из донецких сепаратистов.

Полученные данные никак не совпадают с рассказами о "достижениях" оккупационных властей: 18% жителей "ДНР" отдали голоса любимчику Кремля Пушилину, 7% проголосовали за других кандидатов, а остальные 76% и не появились на участках. Кроме того, комментаторы в соцсети отметили, что до "выборов" в "ватных" пабликах также устраивали соцопросы, по результатам которых больше половины жителей не собирались идти на голосование.



Ранее писатель из РФ Проханов объяснил победу "Л/ДНР" на Донбассе "незримым голосованием" Захарченко и Кобзона на "выборах". Напомним, Климкин высмеял "избирательный процесс" в "республиках", режиссером которого стал Кремль. Как сообщалось, в штабе ООС рассказали, что цирк с "голосованием" сопровождался подозрительной тишиной боевиков.



Источник: www.dialog.ua