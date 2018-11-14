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Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком
ВСУ зафиксировали за прошедшие сутки 8 прицельных обстрелов со стороны наемников РФ.
Силам ООС пришлось 6 раз давать ответный огонь, при этом со стороны армии Украины минские договоренности нарушены не были, передает "Диалог.UA". В сообщении Штаба ООС в Facebook сказано, что двое террористов за 13 ноября уничтожены, еще пятеро получили ранения. У ВСУ потерь за минувшие сутки нет. На луганском направлении под огнем террористов оказалось Крымское, которое орки также накрыли минометным огнем из минометов 82-мм калибра.
На донецком направлении боевики не применяли запрещенный калибр, но жестко из гранатометов и иного пехотного вооружения атаковали силы ООС вблизи Водяного, Красногоровки, Павлополя, Гнутово. Возле Чермалыка оккупанты использовали БМП.
По данным Штаба ООС на 19:00 14 ноября, российские террористы уж 11 раз сорвали перемирие. Несмотря на массовые провокации боевиков на Донбассе, потерь среди личного состава ВСУ с 00:00 14 ноября и по нынешнее время не допущено.
Российские наемники прицельно обстреляли с 00:0 14 ноября расположения ВСУ на донецком и луганском направлениях. Под огонь боевиков попали украинские бойцы, находящиеся в районе Песок, Новоселовки Второй, Красногоровки, Гнутово, Гранитного, Лебединского, Старого Айдара, Крымского, хутора Вольный. Напомним, появились детали трагической гибели бойцов ВСУ в бою с наемниками РФ под Крымским.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, война, боевики
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