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Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе
После «выборов» на неподконтрольной территории Донбасса общая обстановка в районе проведения операции Объединенных сил (ОС) не изменилась. Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Объединенными силами Сергей Наев сказал в интервью «Укринформу».
Он подчеркнул, что Объединенные силы готовы к любому сценарию. «Как человек военный, как командующий объединенных сил, могу говорить – мы готовы к любым сценариям действий врага. Мы постоянно координируем эту работу с Генеральным штабом, и главнокомандующий Вооруженных сил именно этим вопросам уделяет первоочередное внимание», – казал Наев.
По его словам, на данном этапе будет продолжена тактика сдерживания противника. «Мы отдаем предпочтение политико-дипломатическим средствам урегулирования именно по тем причинам, что на оккупированных территориях живут наши, украинские граждане», – пояснил Наев.
Командующий также отметил, что в «выборах» на неподконтрольной территории «есть и положительный момент». «Международное сообщество еще раз убедилось в том, что кремлевская власть живет в собственном виртуальном мире и не признает ни единого пункта международного законодательства, не соблюдает ни единой буквы собственных обязательств, в том числе и тех, которые были документально закреплены в Минских договоренностях», – заявил он.
«Что касается общей обстановки – ничего для нас не изменилось. Так называемые выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не меняют главного: эти территории, суверенные территории Украины, остаются под контролем российского агрессора. Каких ставленников кремлевская верхушка туда отправляет и каким образом оформляет этот маскарад – это вопрос второстепенный, если вообще стоящий внимания», – рассказал он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
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