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«Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин после избрания на наивысший пост заявил, что так называемые республики «ДНР» и «ЛНР» не смогут объединится, однако, как уверил террорист, границы между ними будут ликвидированы, передает replyua.net.
«Можно говорить о едином Донбассе, но так уж получилось в 14-м году, что он разделился на две республики. Не получилась сразу "Новороссия", об этом тоже нужно говорить прямо. Сейчас слияние не получится из-за важной причины - это минские соглашения», - отметил Пушилин.
В то же время Денис Пушилин отметил, что «ЛНР» и «ДНР» ничего не мешает «синхронизировать законодательство». «Мы уберем полностью границы и таможни между нами. Промышленность взаимодействует. Я не вижу здесь проблемы. И нужно учитывать еще один факт – наши устремления, что в Донецке, что в Луганске, понятны – движение в сторону России. Та же явка на выборах ясно показала – то, что озвучивают политики, люди поддерживают. Наступит условное "завтра", мы окажемся в одной стране и этот вопрос снимется сам собой», - отметил сепаратист.
Теги: Донбасс, таможня, граница, ДНР, ЛНР, Пушилин
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