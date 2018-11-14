«Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»

14.11.2018 16:15

Главарь «ДНР» Денис Пушилин после избрания на наивысший пост заявил, что так называемые республики «ДНР» и «ЛНР» не смогут объединится, однако, как уверил террорист, границы между ними будут ликвидированы, передает replyua.net.

«Можно говорить о едином Донбассе, но так уж получилось в 14-м году, что он разделился на две республики. Не получилась сразу "Новороссия", об этом тоже нужно говорить прямо. Сейчас слияние не получится из-за важной причины - это минские соглашения», - отметил Пушилин.



В то же время Денис Пушилин отметил, что «ЛНР» и «ДНР» ничего не мешает «синхронизировать законодательство». «Мы уберем полностью границы и таможни между нами. Промышленность взаимодействует. Я не вижу здесь проблемы. И нужно учитывать еще один факт – наши устремления, что в Донецке, что в Луганске, понятны – движение в сторону России. Та же явка на выборах ясно показала – то, что озвучивают политики, люди поддерживают. Наступит условное "завтра", мы окажемся в одной стране и этот вопрос снимется сам собой», - отметил сепаратист.