На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину

14.11.2018 15:01

У заполненного людьми КПВВ «Марьинка» обнаружили неразорвавшуюся артиллерийскую мину. Ее обезвредили подрывом.

Об этом сообщили в штабе ООС, отметив, что 13 ноября о взрывоопасном предмете стало известно пограничникам Краматорского отряда. Около 11:00 граждане, следовавшие со стороны неподконтрольной территории, рассказали военнослужащим, что за блокпостом первого оборонительного рубежа на обочине дороги находится мина.

«Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердил эту информацию – действительно, на расстоянии 100 метров от контрольного поста «Марьинка», возле места накопления и ожидания граждан, находится неразорвавшаяся артиллерийская мина. Пограничники немедленно перевели всех граждан, ожидавших автобус перед блокпостом, в укрытие. Место обнаружения опасного предмета было изолировано. Одновременно проинформирована группа разминирования СЦКК. По решению Командующего объединенных сил, с целью обеспечения безопасности граждан, следующих в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово», был введен режим «Красный». На минимально необходимое для разминирования время было прекращено движение через линию разграничения», - сообщили в штабе ООС.

Уточняется, что группа разминирования ликвидировала мину путем ее подрыва на месте.

С 12:00 пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ «Марьинка» восстановлен.

Источник: https://mrpl.city