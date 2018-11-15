Адские прицельные удары по ВСУ: армия РФ пустила в ход БМП, зенитки "ЗУ-23-2" и минометы - детали провокаций

15.11.2018 13:50

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" прибегли к использованию зенитной установки "ЗУ-23-2" и 82-мм минометам для поражения бойцов Вооруженных сил Украины.

Штаб ООС обнародовал подробности вооруженных провокаций незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".

По данным ВСУ, сепаратисты вели обстрелы оборонительных украинских укреплений в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Более того, противник бил из вооружения БМП, зенитной установки "ЗУ-23-2" и минометов калибра 82 мм. Враг обстреливал позиции Объединенных сил у хутора Вольный вблизи захваченного Луганска.