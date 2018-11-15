Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами

15.11.2018 23:24

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами, привязывая их к деревьям. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда СММ зафиксировала наличие мины. Приблизительно в 1,4 км к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), в 1,5 м к северу от асфальтированной дороги, наблюдатели видели мину (по оценке, противопехотная мина типа МОН-100), которая была прикреплена к дереву на высоте около 1,5 м над землей».