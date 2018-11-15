Через КПВВ на Донбассе за сутки не пропустили 13 человек

15.11.2018 19:50

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях в среду, 14 ноября, не смогли пересечь тринадцать человек. Об этом сообщает сайт Авдеевки с ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 40,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

"Отказано в пропуске через линию разграничения по разным причинам 13 лицам… Выявлено три факта использования поддельных документов и один факт использования документов, выданных оккупационными властями", - говорится в сообщении.

В ходе осуществления контрольных мероприятий, выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму почти 45 000 гривен. Зафиксированы две попытки предоставление неправомерной выгоды пограничному наряду.

На стационарных и мобильных блокпостах для проверки были задержаны 5 человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям. Выявлено 9 фактов незаконного оборота наркотических средств и 1 факт незаконного обращения с оружием.