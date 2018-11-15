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Главная тайна Донбасса раскрыта: человек Путина проговорился
Сергей Марков раскрыл правду касательно того, с какого времени на территории Донбасса находятся российские военные. Также он всерьез заявил о том, что Путин якобы спас Донбасс от геноцида.
Таким образом Марков подтвердил в очередной раз то, что РФ воюет на Донбассе. Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Марков заявил о довольно серьезных вещах в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". Слова, сказанные им, могут послужить надежным доказательством, чтобы дать окончательный вердикт по Донбассу в суде Гааги, передает Politeka. Отмечается, что Маркова часто считают человеком Путина. А сегодня уже стало известно о его серьезном заявлении по поводу того, что Путин якобы спасает Донбасс. Помимо этого он заявил, что граждане России воюют на этой территории с лета 2014 года. Журналисты не растерялись и спросили у Маркова по поводу того, когда Путин все-таки спасет Донбасс. Ответ поразил их еще больше, чем предыдущие слова, сказанные Марковым. "Президент России уже предотвратил геноцид на Донбассе. Наши добровольцы там воюют с лета 2014 года", - смело заявил Марков.
Теги: Донбасс, Путин, спасение, тайна, геноцид
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