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Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
Экс-командир подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «пустующее жилье» на неподконтрольной Украине территории Донетчины должно быть «отдано» нуждающимся и в первую очередь, членам НВФ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, пишет ДонПресс.
Так, Ходаковский отметил:
«Я считаю, что любое коммерческое жилье, находящееся в формальной собственности бежавших в Украину застройщиков, плативших налоги Украине, и особенно налог на так называемое АТО, должно быть экспроприировано без малейших сомнений. Каждый, кто помогал деньгами украинской армии убивать Донбасс, разрушать его инфраструктуру и жилые дома, уничтожать его население, должны нести за это персональную пропорциональную ответственность.
Никаких снисхождений! Жилье людей, уехавших от войны, неприкосновенно, за исключением случаев, когда оно принадлежит ярым врагам ЛДНР, но это должна устанавливать специальная комиссия. Весь остальной жилой фонд, включая гостиницы и хостелы, понастроенные к Евро 2012, должны стать нашим резервом для решения вопиющей проблемы. Это было одним из моих программных пунктов, это мое убеждение, и интересы людей, отдающих все свое ради Республики, мне на порядок ближе, чем пустые разговоры о неприкосновенности частной собственности. Наша жизнь еще более неприкосновенна, но там это никого не волнует. Почему нас должны волновать кошельки тех, кто помогал нас убивать?».
Теги: Донбасс, жилье, Ходаковский, ОРДО
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