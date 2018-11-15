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Ложь с экрана и правда устами народа
На временно неподконтрольных территориях Донбасса люди ещё не опомнились от того беспредела, что сепаратистские пропагандисты так гордо и уверенно называют “выборами”. Вчерашние ВрИО обеих “республик” приступили к исполнению своих преступных обязанностей, теперь уже в качестве глав террористических образований.
То, каких именно личностей избрали победителями “выборов”, определила их непричастность к боевым действиям и относительно чистая репутация, у кого “нет крови на руках”. Любопытное мнение выразил и экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает news.dn.ua.
“Сегодня Путин, проводя псевдовыборы и не допустив ни в “ДНР”, ни в “ЛНР” тех людей, которые могли бы составить конкуренцию тому же Пасичнику или Пушилину, фактически назначил Пасечника и Пушилина руководителями”, – заявил он.
Результаты воскресного фарса обсуждает и простой народ, чья риторика, естественно, резко негативная. Особенно активно жители временно оккупированных территорий общаются в социальных сетях, где контроля над цезурой меньше и где не ущемляют их свободу слова. В тех же “Контактах”, “Фейсбуках”, “Твиттерах” проводятся разного рода опросы, дабы беспристрастно определить суть произошедшего. Искренние результаты сильно отличают от заявленных пропагандистами. Цифры говорят сами за себя, а именно: в “ДНР” на “выборы” не ходили 76%, а в “ЛНР” – 80%. Комментарии излишни.
Обсудили так называемые “выборы” и на международной арене. Так, члены Европарламента назвали “выборы” в курируемых Россией группировках “ДНР” и “ЛНР” фиктивными и осудили их.
“Мы не признаем результаты выборов. Мы напоминаем, что имплементация минских договоренностей всеми сторонами остается ключевой для достижения устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, и призываем Российскую Федерацию и поддерживаемые ею нелегальные вооруженные формирования полностью придерживаться своих обязательств”, – отметили представители Европейского парламента.
Серьёзные нарушения со стороны России и сепаратистов очевидны. Оценка им дана объективная и не согласна с ней лишь незначительная группа людей – марионетки и кукловоды “русского мира”.
И вот одна интересная тема для размышления на досуге моим пророссийским читателям: Путин то не признал прошедшие “выборы”. Почему?
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, Европейский парламент, ДНР, ЛНР, Жебривский
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