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"Охота на укров" не удалась: на Донбассе ликвидирован террорист группировки "Варяг"
В Сети опознали еще одного террориста "ДНР", орудовавшего на Донбассе в составе гибридной армии РФ. Речь о террористе с позывным Фикса. О ликвидации Фиксы сообщил twitter-аккаунт Necro Mancer, мониторящий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
23-летний террорист Николай Чернявский был ликвидирован в минувший четверг, 8 ноября. об этом сообщили его подельники. "Еще минус один", - так один из террористов сообщил о смерти Фиксы. Обстоятельств гибели он не раскрыл. Скорее всего, тот был ликвидирован бойцами ООС.
Чернявский оказался хорошо известен украинскому проекту "Миротворец". По данным волонтеров, тот родом из освобожденного города Славянска. Орудовал он в спецподразделении "МГБ" террористической "ДНР”, известном как "Варяг". Отмечается, что террорист Чернявский уже имел тяжелое ранение под Марьинкой, в результате чего некоторое время отлеживался на больничной койке.
Теги: Донбасс, ликвидация, террорист, ДНР
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- Прокуратура расследует гибель двоих рабочих на комбинате Ахметова в Мариуполе11:30
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