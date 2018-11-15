Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»

15.11.2018 22:23

«Власти» «ДНР» планируют добиваться мира на Донбассе на своих условиях. Об этом заявил новый «глава» «республики» Денис Пушилин, пишет ДонПресс.

«Трудно найти человека на территории Донбасса… уверен, что и по ту сторону линию соприкосновения, кто не хотел бы мира. При этом стоит понимать, что мы не готовы идти на мир любой ценой, то есть мир не равен капитуляции», — заявил Пушилин.

Он утверждает, что мир «должен быть на наших условиях». Также он хочет, чтобы он соответствовал «стремлениям в плане развития и существования» неподконтрольных территорий.

«Поэтому здесь мы будем выстраивать свою работу и прилагать все усилия и использовать все возможности для достижения мира на наших условиях», — резюмировал Пушилин