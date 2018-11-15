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Архив - Донецкая область

Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»

15.11.2018 22:23
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Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»

«Власти» «ДНР» планируют добиваться мира на Донбассе на своих условиях. Об этом заявил новый «глава» «республики» Денис Пушилин, пишет ДонПресс.
«Трудно найти человека на территории Донбасса… уверен, что и по ту сторону линию соприкосновения, кто не хотел бы мира. При этом стоит понимать, что мы не готовы идти на мир любой ценой, то есть мир не равен капитуляции», — заявил Пушилин.
Он утверждает, что мир «должен быть на наших условиях». Также он хочет, чтобы он соответствовал «стремлениям в плане развития и существования» неподконтрольных территорий.
«Поэтому здесь мы будем выстраивать свою работу и прилагать все усилия и использовать все возможности для достижения мира на наших условиях», — резюмировал Пушилин



Теги: Донбасс, мир, ДНР, Пушилин
 
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