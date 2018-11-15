Пушилин хочет включить Мариуполь и Славянск в состав "ДНР": наемник сообщил про "силовой сценарий"

15.11.2018 17:52

Новый главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин планирует вернуть Мариуполь, Славянск и Краматорск в состав "ДНР", разрабатывая для этого свой план.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Комсомольская правда", рассчитывая расширить размер "ДНР" до границ Донецкой области, передает dialog.ua.

Пушилин заявляет, что пока настроен мирно и хочет реализовать так называемую гуманитарную программу по воссоединению "народов Донбасса". Каких именно народов, Пушилин не уточнил, однако на вопрос "есть ли возможности и планы вернуть Славянск, Краматорск, Мариуполь" он заявил, что военное наступление на позиции Украины он сейчас не рассматривает.

При этом пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на планы Пушилина захватить три украинских города, напоминая новому главарю "ДНР" о том, чем окончились планы предыдущего главаря боевиков Захарченко захватить Лондон и Рейкьявик.