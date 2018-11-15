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Со свадебным платьем в рюкзачке: В Мариуполе рассказали, почему «Брак за сутки» популярен среди пар из неподконтрольного Донбасса
В Донецкой области проект «Брак за сутки» пользуется особым спросом среди жителей временно неподконтрольной Украине территории. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник Мариупольского городского отдела регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Ирина Яременко.
Она отметила, что молодые пары, желающие получить именно украинское свидетельство о браке, едут в столицу Приазовья буквально со всех городов неподконтрольной территории – из Донецка, Горловки, Макеевки, Тореза (после переименования – Чистяково) и др. Юноши и девушки хотят иметь легитимные документы, которые всеми признаны.
Яременко уточнила, что «Брак за сутки» особенно актуален для пар, которые ожидают рождение ребенка. Связано это с тем, что брак, заключенный в «ДНР» является нелегитимным. В таком случае при регистрации на подконтрольной Украине территории малыш будет считаться как рожденный без отца, а молодая мама – матерью-одиночкой. Это – одна из основных причин, почему, невзирая на блокпосты, очереди, утомительную дорогу, будущие молодожены стремятся в Мариуполь, чтобы узаконить свои отношения.
«У пар, которые приезжают с неподконтрольной территории, есть особенность. Они все в демократичной одежде, некоторые привозят свадебное платье в рюкзачке. В основном приезжают вдвоем, иногда приезжают с родителями или со свидетелями, но реже. Приехали, расписались и в тот же день уехали назад», – рассказала Ирина Ивановна, акцентировав, что по регистрации брака нет привязки к прописке.
Всего за 10 месяцев 2018 года в Мариуполе благодаря пилотному проекту «Браку за сутки» стали семьей 419 пары. Свадебный пик традиционно пришелся на июль, август, сентябрь – в эти месяцы было заключено 157 экспресс-браков. «За эти три месяца расписались 314 человек, в том числе, 17 иностранцев, 114 граждан с территории, подконтрольной украинской власти, 183 – с неподконтрольной территории», – уточнила начальник горотдела регистрации актов гражданского состояния.
Теги: Донбасс, Мариуполь, регистрация, брак, популярность, экспресс
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