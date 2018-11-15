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Архив - Донецкая область

Сводка из зоны ООС: восемь обстрелов, потерь нет

15.11.2018 08:28
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Сводка из зоны ООС: восемь обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки, 13 ноября, противник 8 раз открывал огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате боевых действий потерь среди личного состава нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, дважды применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Враг обстреливал оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм захватчики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.
Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалика. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.
В «ДНР» сообщают 13 обстрелах. Огонь велся по позициям в районе населенных пунктов Спартак, Зайцево, Ясиноватая, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина) и Коминтерново,
В свою очередь в «ЛНР» заявляют об одном обстреле в районе села Желобок.
Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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