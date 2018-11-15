Сводка из зоны ООС: восемь обстрелов, потерь нет

15.11.2018 08:28

За минувшие сутки, 13 ноября, противник 8 раз открывал огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате боевых действий потерь среди личного состава нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, дважды применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Враг обстреливал оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм захватчики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалика. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

В «ДНР» сообщают 13 обстрелах. Огонь велся по позициям в районе населенных пунктов Спартак, Зайцево, Ясиноватая, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина) и Коминтерново,

В свою очередь в «ЛНР» заявляют об одном обстреле в районе села Желобок.

Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.