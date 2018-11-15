Сводка из зоны ООС за 14 ноября: 16 обстрелов, один раненый

15.11.2018 09:24

За минувшие сутки, 14 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил противник 16 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В пяти случаях применялось вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Ранения получил один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, пишет ZI.

В частности, враг обстреливал украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Счастье, Старый Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

Прицельный огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный.

В штабе отмечают, что 15 ноября враг активизировался на горловском направлении, совершив ночью два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного с применением минометов калибра 82 мм.

В «ДНР» сообщают о 18 обстрелах. Огонь велся по позициям в районе населенных пунктов Широкая Балка, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Ясиноватая, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты им. Изотова), Крутая Балка, Ленинское (Ужовка), Коминтерново, Васильевка, Зайцево, Старомихайловка, Минеральное, Гольмовский, Спартак, а также Лозовое.

В свою очередь в «ЛНР» заявляют о трех обстрелах за минувшие сутки. Обстрелам подверглись районы Первомайска и поселка Марьевка. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов.