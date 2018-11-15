Турчинов анонсировал новые санкции против организаторов «выборов Л-ДНР»

15.11.2018 14:51

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал новые санкции в отношении лиц, причастных к проведению «выборов» на неподконтрольной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Россией.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО. Готовят предложения Кабинет министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения», – сказал Турчинов.

Он выразил убеждение, что это будет «мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых выборов», а также против «широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом либо усиливают безопасность и оборону Российской Федерации».

По словам секретаря СНБО, под санкции могут попасть отдельные представители европейских стран, которые принимали участие в «выборах» в качестве так называемых наблюдателей.

11 ноября группировки «ДНР» и «ЛНР» провели так называемые выборы.

Украина, США и Европейской Союз считают нелегитимными «выборы» в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса и не признают их результаты. «Выборы» осудили также ряд других стран и международных организаций.