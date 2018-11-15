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Архив - Донецкая область

В сети обнародованы новые пустынные снимки из Донецка

15.11.2018 16:50
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В сети обнародованы новые пустынные снимки из Донецка

В Интернете появились свежие фотографии из Донецка, пятый год находящегося под контролем группировки «ДНР».

Снимками поделился в Twitter блогер Фашик Донецкий, передает donpress.com.

На фотографиях — безлюдный железнодорожный вокзал и привокзальная площадь. С начала боевых действий железнодорожное сообщение практически полностью остановлено. Пассажирские перевозки осуществляются только по оккупированной территории.

«Асвабажденный жд вокзал оккупированного рф Донецка Здесь не ходят поезда, здесь тихо, ибо асвабадили», — подписал снимки блогер.



Теги: Донецк, Донбасс, фото, железнодорожный вокзал, оккупация, ДНР, соцсети
 
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