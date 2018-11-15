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Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
Боевики "ДНР" отказываются выпускать жителей Донецка на освобожденную часть Украины, фактически заблокировав один из основных блокпостов на выезде из столицы Донбасса.
Социальные сети пишут, что боевики заморозили прохождение автомобилей через блокпост "Каргилл", спровоцировав проклятия и возмущения со стороны дончан в свой адрес. Речь идет о КПП "Александровка" (народное название "Каргил" / "Каргилл"), он находится на линии разграничения в районе украинского КПВВ "Марьинка". Стало известно, что начиная со среды боевики фактически остановили пропуск машин, вызвав возмущение и тревожные ожидания у жителей Донецка. Люди пишут, что огромный поток машин скопился на КПП, а измученные люди после долгих часов ожидания разворачиваются и уезжают назад в Донецк. При этом люди пишут, что формально боевики не остановили пропуск, но значительно его замедлили, фактически заблокировав пропуск.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, люди, блокпост, ДНР
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- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная12:13
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