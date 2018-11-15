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ВСУ передали крупную военную технику: украинская армия готова действовать ради мира на Донбассе
Воины украинской армии на передовой получили в свое распоряжение новейшую технику от "Укроборонпрома". Туда прибыли новые танки "Т-72", военные машины "БТР-3", а также множество другой техники, которая должна защитить мир в Украине.
На фронт была отправлена крупная партия военной техники. ВСУ получили в свое распоряжение около 50 танков, БТРы, военные автомобили и многого другого. Ожидается, что эта техника сумеет отразить любую атаку врага, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Телеграф".
"Киевский завод, специализирующийся на бронетанковом производстве, передал военным из ВСУ 3 танка "Т-72", а также 5 военных машин "БТР-3". Таким образом предприятие выполнило свои обязательства перед государством", - сказано в сообщении.
Отмечается, что предприятия, связанные с "Укроборонпромом", предоставили ВСУ около 20 мощных ПТРК "Стугна-П". Кроме того, ВСУ теперь имеют около 30 "Корсаров" наряду с мобильной РЛС, у которой присутствует круговой обзор.
Таким образом, армия Украины пополнила свой боезапас новой военной техникой, которая должна защитить мир и порядок на всей территории Украинского государства.
Теги: Донбасс, ВСУ, бронетехника, военная техника, Укроборонпром
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