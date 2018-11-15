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ВСУ прикрылись дымовой завесой и ударили по "врагу"
Украинские военные согласно плану командующего Объединенными силами провели учения по переправе через реку.
Соответствующее фото опубликовал штаб Объединенных сил, передает segodnya.ua.
Командование отмечает, что подразделения успешно выполнили поставленные задачи и готовы выполнять боевые задания. Во время преодоления водной преграды действия противотанкового резерва прикрывал подвижной отряд заграждения.
"В комплексе действовали подразделения артиллерии из состава противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок. Также, осуществлено перемещение противотанкового резерва с одного берега на другой, а одним из подразделений РХБЗ проводилась аэрозольная маскировка (дымовая завеса) переправы.
Противотанковый резерв пересек водную преграду, вышел и занял выгодный рубеж и условно уничтожил бронеобъекты противника", – говорится в сообщении ООС.
Кроме того, после выхода на другой берег техники, инженерные подразделения быстро установили минное поле, что сделало невозможным уничтожение условным противников наших "противотанкистов".
Теги: Донбасс, река, учения, дымовая шашка, артиллерия, ВСУ, переправа, ООС
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