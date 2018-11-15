Журналист раскрыл, какую реальную роль Кремль отвел боевику Пушилину в "ДНР"

15.11.2018 15:31

У главаря боевиков "ДНР" Пушилина не будет никакой реальной власти и права слова: ему отведена роль ретранслятора мыслей Кремля.

Об этом "Апострофу" сообщил журналист Павел Фельгенгауэр, передает "Диалог.UA".

После победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты. Он пояснил, что территория оккупированного Донбасса теперь полностью станет молчаливой и спокойной. Кремль сделал все для этого.

По словам журналиста, всех главарей боевиков, которые имели хоть какой-то вес в "республике", убрали. Так изначально все зачистили под Захарченко, но "человек в тельняшке" слишком много выступал и говорил отсебятину, которая в значительной степени не нравилась Кремлю.

Теперь же у руля посадили молчаливого человека в пиджаке, который будет ретранслировать только то, что ему напишут из Кремля.

Фельгенгауэр пояснил, что в Донбассе нет больше никаких ресурсов, которые могли разворовать боевики, а так как деньги остались только российские, то Пушилин сделает все, чтобы их исправно присылали в оккупированный Донецк.

Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал документ, согласно которому ему и его семье будут "пожизненно" выделяться средства из "бюджета" псевдореспублики.