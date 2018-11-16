- В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах13:46
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ13:33
- В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"13:15
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»13:00
- На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру12:45
- "Выборы" в Донецке глазами очевидца: "Они верещат, как все "законно", а я расскажу, как было на самом деле"12:30
- По мирным они не стреляют. Член НВФ сделал признание о действиях ВСУ12:15
- Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения 12:00
- В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог11:30
- У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов11:00
Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о том, что личный состав Вооруженных сил Украины понес санитарные потери на временно оккупированном Донбассе.
В течение прошедших суток, 15 ноября, пророссийские боевики "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
Более того, незаконные вооруженные бандформирования 8 раз применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Российско-оккупационные войска вели обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.
К несчастью, в ходе боевых действий сразу двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, трое боевиков были уничтожены и еще пять получили ранения. Напомним, боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
- ВСУ и ЛНР открыли карты. ДНР играет в танчики
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок позволил занять новые позиции
- Стало известно, кто сейчас воюет на Донбассе против ВСУ
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" поплатились за нападения на ВСУ по всей линии фронта на Донбассе
- Захарченко назвал их главной угрозой ДНР (ВИДЕО)
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку
- В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах13:46
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ13:33
- В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"13:15
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»13:00
- На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру12:45
- "Выборы" в Донецке глазами очевидца: "Они верещат, как все "законно", а я расскажу, как было на самом деле"12:30
- По мирным они не стреляют. Член НВФ сделал признание о действиях ВСУ12:15
- Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения 12:00
- В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог11:30
- У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов11:00
- «Это в любом случае мое решение»: Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг14:45
- Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности14:32
- Гройсман: Тарифы на газ не будут отменены14:15
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер14:00
- В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах13:46
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ13:33
- «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля13:25
- В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"13:15
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»13:00
- На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру12:45
- Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности14:32
- Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка08:47
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Почему нельзя выносить мусор вечером21:48
- Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона18:54
- Елена Флоренская: Нам всем нужно вернуться в Донецк12:29
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе