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Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения

16.11.2018 12:00
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Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о том, что личный состав Вооруженных сил Украины понес санитарные потери на временно оккупированном Донбассе.

В течение прошедших суток, 15 ноября, пророссийские боевики "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Более того, незаконные вооруженные бандформирования 8 раз применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Российско-оккупационные войска вели обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

К несчастью, в ходе боевых действий сразу двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, трое боевиков были уничтожены и еще пять получили ранения. Напомним, боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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