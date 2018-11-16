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Архив - Донецкая область

Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото

16.11.2018 07:45
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Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото

О раненых или убитых в результате взрывов не сообщается.

О ЧП у боевиков стало известно благодаря украинской разведке. Фото опубликовал в Facebook "Повернись живим", передает "Диалог.UA". Все произошло вблизи рынка "Господарочка", что на кольцевой дороге оккупированного Донецка.


"Наверное, кто-то перепутал древесину с боеприпасами", - прокомментировали патриоты добавив, что разведка пристально следит за "отопительным сезоном" у российских оккупантов на Донбассе. Напомним, оккупированный Донецк потрясли страшные ночные взрывы. Добавим, взрывом в Донецке мужчине оторвало ноги.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики
 
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