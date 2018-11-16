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На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донецкой области устроили коллапс – огромные очереди, люди стоят на ледяном ветру, движения нет. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области столкнулись с новыми проблемами на блокпостах боевиков «ДНР». Накануне резко ухудшилась погода. Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах, получив «команду» наращивают огромные очереди или просто прекращают пропуск.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий, столкнувшиеся с беспределом боевиков»ДНР» на блокпосту под временно оккупированной Горловкой:
«Из группы ВК: Горловка не пускают авто, никто ничего не говорит, пешие проходят, но с трудом, задержки жуткие. Очередь авто конца и края не видно. Людей тьма...»,
«Из группы по Горловке — На паспортном до самой милиции а до милиции 80 машин. Люди уже разворачиваются и уезжают потому как проехать нереально»,
«Машин море. прут перевозы и бусы. Пеших полсетки. очень медленно, ледяной ветер. На вьезд машин нет»,
«Я так понял на всех постах днр на выезд плохо выпускают. P.S. я так понял команда сверху»,
«Из группы ВК: Горловка не пускают авто, никто ничего не говорит. Пешие проходят, но с трудом, задержки жуткие. Очередь авто конца и края не видно. Людей тьма…».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, КПВВ
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