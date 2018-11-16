- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию19:56
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
Россия прислала в ОРДО низкокачественное военное оборудование
Власти РФ начали экономить на снабжение военным оборудованием подразделения НВФ ОРДЛО. Об этом сообщает фонд «Повернись живым».
Инструкторы фонда отметил, что членов НВФ снабдили приборами ночного видения самого низкого уровня. Так, один из наемников ОРДО Руслан Псеуш на своей странице в соцсети фото устройства стоимостью примерно 150 долларов.
В фонде уточнили, что данный прибор непрактичный, поскольку качественные очки ночного видения стоят минимум 1300 долларов.
Отмечается, что очки ночного видения Pulsar Edge GS 1×20 — это комбинация из бинокля и маски-шлема. Отсутствие увеличения позволяет оценить расстояния и размеры предметов и легко ориентироваться в пространстве. Данный комплект предназначен для проведения наблюдений в ночное время в условиях пониженной освещенности или в полной темноте (с применением подсветки).
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, оборудование, ОРДО
- Пациентов в Макеевке "просветят" по-новому
- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США
- "Нашу технику знают в каждой шахте Украины"
- В Енакиево вернули в строй знаменитый рентгенаппарат
- В Дружковке - обновление на полмиллиона
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию19:56
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию19:56
- В МИД Украины вызвали посла Венгрии в связи с антиукраинскими высказываниями венгерского руководства19:39
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Украине создали БТР из натовской стали17:54
- Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами17:36
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года