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Турчинов: Киев не будет вести переговоры с «ЛДНР»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина никогда не воспримет "навязчивую и умалишенную идею" президента РФ Владимира Путина о ведении переговоров с его "марионетками" на Донбассе. Об этом говорится в обнародованном комментарии Турчинова.
"Москва пытается бездарно скрыть оккупацию части украинского Донбасса за организованными фейковыми выборами. Это все равно, что пытаться скрыть слона за граблями, которые только ударили ему по хоботу", - отметил Турчинов, передает Корреспондент.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина никогда не воспримет "навязчивую и умалишенную идею" президента РФ Владимира Путина о ведении переговоров с его "марионетками" на Донбассе. Об этом говорится в обнародованном комментарии Турчинова.
"Москва пытается бездарно скрыть оккупацию части украинского Донбасса за организованными фейковыми выборами. Это все равно, что пытаться скрыть слона за граблями, которые только ударили ему по хоботу", - отметил Турчинов, передает Корреспондент.
Турчинов заявил, что так называемые "выборы" в "ЛДНР" организовала российская власть.
"Исходя из того, что фейковые выборы на оккупированной территории проводило военно-политическое руководство РФ с заранее известным результатом, то с тем же успехом они могли бы избрать руководителями фейковых республик двух дворняг из Подмосковья. Причем для оккупированных территорий это был бы не худший формат, ведь они могли бы громко лаять, но по крайней мере не грабили бы украинцев", - сказал секретарь СНБО.
По его словам, заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с "кремлевскими марионетками, которых назначили "управлять" квазиреспубликами, - это его навязчивая и умалишенная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не примет наше государство и весь цивилизованный мир".
Секретарь СНБО также заявил, что есть только один путь выполнения Минских соглашений, о которых постоянно вспоминает Путин, - прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от войск и российского оружия.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Киев, Турчинов, переговоры
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