У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов

16.11.2018 11:00

У пророссийских террористов, орудующих на территории Донецкой области начались серьезные проблемы с эксплуатацией, а также хранением боеприпасов. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины от «Народного фронта», передает replyua.net.



В соответствии с имеющимися у него данными, в настоящее время одновременно на нескольких полигонах, расположенных на территории так называемой «ДНР» проводится утилизация небольших партий боеприпасов. Делается это путем подрыва к югу от Горловки в карьерах на импровизированных полигонах. «Главная причина — поставка из РФ боеприпасов с истекшими сроками годности, когда их использование небезопасно для самих боевиков», - заявил он.



Дмитрий Тымчук также заявил, что ввиду поставок больших партий оружия и боеприпасов различных типов, которые поставлялись на протяжении последнего полугодия с территории Российской Федерации, у оккупантов перестало хватать места хранения, а также специализированных складов. Более того, у пророссийских террористов не хватает соответствующих специалистов и технологий.